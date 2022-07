È avvenuto a Tivoli nella zona di via Lago dei Tartari intorno alle 21:30. Indaga la polizia

Un incendio, con probabile origine dolosa, è scoppiato ieri in una autorimessa a Tivoli, in provincia di Roma, nella zona di via Lago dei Tartari.

L'incendio

Il rogo è scoppiato intorno alle 21.30. Le fiamme hanno completamente distrutto quattro camion e dopo avere raggiunto una officina adiacente hanno danneggiato altri due mezzi. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Tivoli.