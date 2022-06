Provocò incendio sulla via Tiberina, denunciato imprenditore edile

L'uomo è accusato di aver causato il rogo a Monte Perazzo, nel comune di Riano (Roma), che mandò in fumo 30 ettari di vegetazione

Un 54enne è stato denunciato per aver provocato un incendio a Monte Perazzo, nel comune di Riano (Roma), che mandò in fumo 30 ettari di vegetazione nella zona della via Tiberina. L'accusa è di incendio colposo.

L'incendio

Secondo quanto ricostruito le fiamme partirono da una piccola brace accesa dall'uomo, il 18 giugno scorso, nel suo appezzamento. Il rogo dilagò fino a lambire un'abitazione che ha subito danni all'impianto idrico ed elettrico. L'incendio inizialmente è stato domato da 3 autobotti dei Vigili del Fuoco e 4 mezzi della protezione civile di Riano. L'attività d'indagine svolta dai carabinieri ha permesso di risalire a un imprenditore edile del posto, al quale gli stessi militari hanno contestato anche la mancata pulizia del fondo di proprietà e il mancato rispetto del divieto di accensione dei fuochi, previsto per il periodo estivo. Le squadre antincendio e i vigili del fuoco dovettero intervenire anche nella giornata successiva per spegnere gli ultimi focolai rimasti attivi.