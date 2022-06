Roma, morta donna in un'incendo scoppiato nel suo appartamento

È successo in Via Angelo Sismonda, a Santa Maria del Soccorso. Le fiamme sono divampate nella camera da letto.

Una donna di circa 70 anni è morta a Roma poco prima della mezzanotte di ieri in un incendio scoppiato nella camera da letto del suo appartamento al settimo piano, in Via Angelo Sismonda, a Santa Maria del Soccorso.

L'intervento dei vigili del fuoco

La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il Carro Teli. Per danni da fumo è stato chiuso l'intero appartamento, non ci sono stati danni alla struttura.