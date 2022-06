Incendi a Roma, rogo messo in sicurezza a Ostia

Colpita un'area di vegetazione di circa venti ettari vicino a via dell'Idroscalo e Tor San Michele. In fiamme anche cumuli di rifiuti, plastica e pneumatici che si trovavano nell'area

È stato messo in sicurezza nel corso della notte il maxi incendio scoppiato poco prima delle 20 di ieri a Ostia. Il rogo ha colpito un'area di vegetazione di circa venti ettari vicino via dell'Idroscalo e Tor San Michele, tenendo in apprensione i residenti della zona. In fiamme anche cumuli di rifiuti, plastica e pneumatici che si trovavano nell'area.

L'intervento dei vigili del fuoco

Squadre e mezzi di vigili del fuoco, giunti anche dall'aeroporto e da Napoli, sono stati impegnati per diverse ore, aiutati anche da pick up e moduli di varie associazioni di protezione civile, anche da Fiumicino. Sono state domate fiamme molto alte, alimentate dal vento, e si è evitato che il rogo si avvicinasse a capannoni con barche in resina e magazzini verso Fiumara Grande. L'emergenza è finita intorno alle due ma eventuali focolai sono rimasti sotto osservazione fino all'alba. Preservata e non coinvolta dal rogo la vicina area protetta del Centro Habitat Mediterraneo della Lipu.

Lipu: "Ore drammatiche"

"Sono state ore drammatiche ma, grazie all'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell'Ordine, l'incendio è stato controllato e non ha interessato il CHM Oasi Lipu di Ostia - ha detto Alessandro Polinori, Responsabile dell'area protetta e vice presidente nazionale Lipu -. Grazie di cuore alle donne e agli uomini che hanno lavorato duramente sul campo per salvare l'oasi, le abitazioni, le attività artigianali, Tor San Michele e grazie alle tante amiche e ai tanti amici che ci hanno contattati preoccupati, alcuni dei quali sono addirittura venuti sul posto per farci sentire la loro vicinanza e offrire aiuto, per fortuna non necessario. Speriamo che la pioggia torni presto a bagnare copiosamente la terra e finiscano i maledetti incendi che stanno distruggendo ettari ed ettari di Natura della nostra amata Italia", ha concluso Polinori.

Gli altri roghi a Roma

In mattinata nove interventi per incendi di vegetazione che hanno interessato il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando 193 sono stati per incendi vegetazione.