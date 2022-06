Roma, picchiano un uomo per rubargli il monopattino: due arresti

È avvenuto intorno alle 3 del mattino in via dell'Acquedotto Alessandrino, nella zona di Torpignattara. La vittima ha riportato una prognosi di 60 giorni

Hanno tentato di rubargli il monopattino massacrandolo di botte e colpendolo anche con una bottiglia. Per questo due cittadini rumeni sono stati arrestati dai poliziotti delle Volanti con l'accusa di lesioni gravi. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via dell'Acquedotto Alessandrino, nella zona di Torpignattara, a Roma. Vittima è un cittadino del Bangladesh che ha riportato varie fratture al volto, per lui la prognosi è di sessanta giorni.