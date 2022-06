Roma, si fingono sordomuti per truffare anziani: denunciati

La polizia ha seguito i malviventi, mentre ieri mattina a bordo di una auto hanno raggiunto un centro commerciale in via Rigamonti

Si sono finti sordomuti per tentare di truffare anziani in un centro commerciale di Roma. Per questo cinque uomini, tutti di etnia rom, sono stati fermati e denunciati a piede libero dalla polizia.

La ricostruzione dei fatti

Il gruppo è stato seguito mentre ieri mattina a bordo di una auto ha raggiunto un centro commerciale in via Rigamonti. Li i malviventi si sono avvicinati ad alcuni anziani mostrando fogli di una associazione benefica francese per farsi consegnare denaro che, a loro dire, sarebbe stato "girati" all'organizzazione. A quel punto sono stati bloccati e portati in commissariato. I cinque hanno tutti precedenti, sequestrati 900 euro.