Viterbo, uccise moglie: arrestato per maltrattamenti su nuova compagna

Un cinquantenne italiano, già autore dell'uccisione della moglie e condannato a 18 anni di carcere, è stato arrestato dalla squadra mobile di Viterbo per maltrattamenti contro la nuova compagna e per lesioni personale aggravate. L'uomo è finito in carcere a Rieti.

La denuncia della vittima

A denunciarlo è stata la vittima, che al termine dell'ennesimo episodio violento ha trovato il coraggio di confidarsi con le forze dell'ordine mentre era in ospedale.