“Quanto ti vergogni?” A Nettuno domande choc a famiglie con disabilità

Il questionario è stato predisposto dal Comune per poter accedere ai fondi regionali e si richiede di rispondere con una crocetta su un punteggio da zero a quattro

Sta facendo discutere il questionario sottoposto dal Comune di Nettuno ai familiari di persone con disabilità gravissime e a cui è necessario rispondere per poter accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio. Diverse le domande che hanno suscitato le polemiche, tra cui “Da zero a quattro, quanto ti vergogni del tuo familiare?” oppure “Quanto risentimento provi nei suoi confronti?”, fino a “Quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici a casa?”. A rivelarlo è il quotidiano La Repubblica.

Il questionario

Il dirigente dell’area servizi sociali del Comune di Nettuno ha inviato una nota alle famiglie, chiedendo loro di aggiornare la documentazione sulle istanze di contributo per la disabilità gravissima. Oltre all’Isee socio-sanitario in corso di validità, entro il 28 giugno gli interessati dovranno inviare la scheda care-giver prevista dalla Regione e, appunto, il questionario definito “Inventario del carico assistenziale”, che, secondo le intenzioni di chi lo ha formulato, dovrebbe rilevare impegno e stress di chi accudisce le persone con disabilità. Le domande, a cui rispondere con una crocetta su un punteggio da zero a quattro, e il modo in cui sono state poste hanno però suscitato le polemiche delle famiglie, che hanno protestato anche attraverso i social.