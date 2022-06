Latina, trovati sul litorale un fegato e un rene: aperta un’inchiesta

Il ritrovamento è avvenuto a poche ore l'uno dall'altro. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di organi umani, ma verranno analizzati da un medico legale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi

Un fegato e un rene sono stati trovati, a poche ore di distanza, sul litorale di Latina, vicino a una scogliera a Foce Verde. Come riporta La Repubblica, il primo organo è stato individuato da un bagnante martedì pomeriggio, mentre faceva il bagno in mare. Oggi, invece, il ritrovamento, nello stesso punto, di un rene. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Rio Martino, che ha prelevato i due organi.

L’inchiesta

Sulla vicenda il sostituto procuratore, Daria Monsurrò, ha aperto un’inchiesta e ha disposto di far analizzare il rene e il fegato a un medico legale, così da stabilirne la natura. Secondo gli investigatori, infatti, sarebbero organi umani, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi. La Guardia Costiera è impegnata a perlustrare la zona per individuare eventuali altri resti.