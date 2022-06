Lite a Roma tra fratelli, ferito alla coscia il più grande

Arrestato a Roma un 58enne, con precedenti, per tentato omicidio. L'uomo, al culmine di una lite, ieri pomeriggio, avrebbe afferrato un coltello e colpito il fratello 72enne alla coscia, vicino all'arteria femorale. All'origine della discussione tra i due un litigio del fratello più piccolo con la madre centenaria. Il 58enne avrebbe afferrato un grosso coltello dal cassetto della sua camera colpendo più volte il fratello.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri, a seguito della segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti nell'abitazione trovando il 58enne, in stato di ebbrezza, in camera da letto con il coltello e il 72enne, sanguinante e quasi incosciente, in cucina. La vittima è stata soccorsa e trasportata dal personale del 118 all'ospedale San Camillo-Forlanini dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in una ventina di giorni. Portato in carcere, invece, il fratello. Il suo arresto è stato convalidato e al momento sono stati decisi per lui i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.