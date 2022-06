Vicovaro, scontro tra moto e auto: morto 36enne

Un uomo di 36 anni è morto ieri in un incidente stradale avvenuto in via Tiburtina Valeria a Vicovaro, in provincia di Roma. A quanto si è appreso, il 36enne ha perso il controllo dello scooter ed è morto sul colpo.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sbandato e impattato violentemente contro l'auto che viaggiava davanti a lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La salma è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata.