Incendio di sterpaglie a Maccarese: alta colonna di fumo

Un vasto incendio è scoppiato stamattina a Maccarese (Roma), all'incrocio tra via della Muratella e via di Maccarese, dal lato della ferrovia. Il rogo ha interessato un campo di sterpaglie di proprietà privata e ha causato un'alta colonna di fumo visibile anche da lontano.

L'incendio

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la protezione civile di Fiumicino e i vigili del fuoco. Le fiamme non hanno interessato abitazioni. "I mezzi sono in azione supportati da un canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento", ha spiegato la comandante della polizia locale di Fiumicino, Daniela Carola.