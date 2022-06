Roma, minacce e aggressioni alla ex: arrestato 21enne

Lo scorso aprile il ragazzo avrebbe aggredito il fratello della sua ex compagna per rubargli le chiavi di casa ed entrare nell'abitazione di famiglia

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Tor Tre Teste a Roma per rapina e stalking. Il giovane, che ha dei precedenti, è stato più volte denunciato dalla ex fidanzata 19enne e dalla madre per minacce e aggressioni avvenute dopo la fine della relazione tra i due.

Minacce e aggressioni

A quanto si è appreso, lo scorso aprile il ragazzo avrebbe aggredito il fratello della sua ex compagna per rubargli le chiavi di casa ed entrare nell'abitazione di famiglia. I carabinieri lo hanno arrestato proprio nei pressi dell'appartamento della 19enne. Deciso dall'autorità giudiziaria l'utilizzo del braccialetto anti stalking per impedire l'avvicinamento alla vittima. Il giovane è al momento nel carcere di Civitavecchia in attesa del processo.