Roma, rubano computer da un'auto parcheggiata: tre arresti

E' accaduto in via Timavo. Uno dei tre avrebbe anche colpito con spinte e calci un poliziotto e per questo dovrà rispondere, oltre al furto, di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Tre cittadini cubani, di 23, 24 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Roma per furto aggravato in concorso. I tre sono stati bloccati poco dopo il furto di un computer e di alcuni documenti da un'auto parcheggiata in via Timavo, zona Prati della Capitale. Un agente di una pattuglia in zona, sentendo il rumore dell'esplosione di un finestrino, si è avvicinato all'auto riuscendo, con l'aiuto di alcuni colleghi, a bloccare la banda. Il 26enne avrebbe anche colpito con spinte e calci un poliziotto e per questo dovrà rispondere, oltre al furto, di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.