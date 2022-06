Roma, rapina in un appartamento: due arresti e un fermo

Bloccati dalla polizia e arrestati due uomini di 26 e 18 anni di etnia rom e fermato un 16enne per rapina in un appartamento in via Castellanza al Labaro, quartiere nordest di Roma. La rapina sarebbe avvenuta ieri pomeriggio mentre erano in casa i proprietari. Intorno alle 15:20 è scattato l'allarme dopo una breve colluttazione tra la coppia di proprietari di casa e uno dei ladri. Il marito è stato colpito e portato a terra riportando alcune contusioni guaribili in sette giorni.

Gli arresti

Gli agenti si sono quindi subito messi alla ricerca dei tre rapinatori fuggiti con 200 euro e una catenina d'oro. L'auto è stata fermata in via Anagni, nei pressi di un campo rom, e lì sono stati arrestati i due maggiorenni. Il 16enne è, invece, stato ritrovato e fermato a casa dei genitori a Tivoli e attualmente si trova in una struttura per minori. In carcere, in attesa di processo, gli altri due.