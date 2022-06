Cerciello, giudici: “Elder compì azione abnorme, Hjorth fu aizzatore”

Da parte di Elder Finnegan Lee si è avuta una condotta "del tutto abnorme rispetto a quella posta in essere dal vicebrigadiere Cerciello " e ha "deliberatamente perdurato nella propria azione aggressiva sino a condurla al tragico compimento". Dal canto suo Gabriele Natale Hjorth nella vicenda ha avuto un ruolo di "organizzatore" e di "aizzatore" nell'azione di Elder. È quanto scrivono i giudici della corte d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui hanno ridotto, nel marzo scorso, a 24 anni la condanna per Elder e a 22 per Hjorth nel processo di secondo grado per l'omicidio Cerciello.

La ricostruzione dei giudici

Nel provvedimento di circa 300 pagine i giudici ricostruiscono la vicenda e descrivono le condotte dei due imputati. Per quanto riguarda l'autore materiale dell'omicidio, i giudici scrivono "che è corretto sostenere che Elder avesse avuto piena contezza del significato della parola 'carabinieri'', più volte pronunciata sia da Cerciello e Varriale e che la avesse udita con chiarezza e ritenuta pienamente rispondente al vero". Per i magistrati l'imputato "ha deliberatamente perdurato nella propria azione aggressiva sino a condurla, non senza veemenza esagerata, al tragico compimento". Una azione "del tutto abnorme rispetto a quella posta in essere" dal carabiniere "non solo per il mezzo usato (un coltello di 31 cm, con elsa a protezione della mano offensiva, con 18 cm di lama tagliente zigrinata, ad uso militare), ma anche alla luce delle modalità efferate di esecuzione della condotta (11 coltellate su entrambi i fianchi, in serie e a danno di molteplici organi vitali)".