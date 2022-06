Covid Lazio, il bollettino: 4.939 casi su 27.103 tamponi

Mondo

Covid, dagli Usa alla Grecia: le restrizioni rimaste per i viaggiatori

Gli Stati Uniti sono tra gli ultimi ad aver dato l'ok agli ingressi ai turisti stranieri eliminando l’obbligo di certificazione. Il Giappone, famoso per sue regole restrittive, ha riaperto dopo due anni le frontiere ai turisti di 98 Stati. Inoltre, anche per il rientro in Italia dall’estero non è più richiesto il green pass da inizio giugno

Con l’estate torna la voglia di viaggiare. La situazione pandemica, sotto controllo in gran parte del mondo, permette di ricominciare a organizzare anche vacanze internazionali. Inoltre, dal 1° giugno non è più richiesto il green pass né altra certificazione equivalente per il rientro in Italia dall’estero. Anche altri Paesi stanno alleggerendo le restrizioni ai viaggiatori: ecco quali sono

USA – I viaggiatori che entrano negli Stati Uniti non avranno più bisogno di un test per il Covid negativo. L'amministrazione Biden si appresta ad annunciare che, a partire dalla mezzanotte del 12 giugno, sarà rimosso l'obbligo del test per l'ingresso nel Paese