Papa Francesco sull’Ucraina: “Il tempo non raffreddi il nostro dolore”

"Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace", ha detto il Pontefice

Il Papa all'Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero "alla popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace".

"Il lavoro minorile è una piaga da eliminare"

Inoltre, il Pontefice ha ricordato che oggi ricorre la Giornata mondiale contro il lavoro minorile: "Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto o costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per il lavoro è una realtà drammatica che ci interpella tutti".