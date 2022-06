Roma, tentarono rapina in villa all’Aventino: sette persone arrestate

Arrestati dalla polizia del Celio a Roma i sette componenti di una banda che due anni fa, nel giorno di Ferragosto del 2020, avrebbe tentato un colpo in una villa all' Aventino.

Le indagini

Stando a quanto finora emerso dalle indagini, nel primo pomeriggio di quel giorno un gruppetto di 5/6 uomini sarebbero entrati in una villa, riuscendo a forzare una grata in ferro, approfittando dell'assenza del proprietario. Grazie però le urla di una vicina si sarebbero dati alla fuga. Dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e incrociando i registri di una serie di utenze telefoniche presenti nel quartiere il 15 agosto 2020, i poliziotti sono arrivati all'individuazione dei sette.

Gli arresti

Si tratta di uomini appartenenti tutti alla stessa famiglia, alcuni dei quali nati nella ex Jugoslavia, e di età compresa tra i 19 e i 54 anni. Perquisendo le loro abitazioni, poi, gli investigatori hanno potuto raccogliere nuovi elementi di prova. In cinque sono stati accompagnati in carcere, per uno invece sono stati decisi i domiciliari, mentre il settimo avrà l'obbligo di firma in commissariato.