Rapina in farmacia in zona Romanina, arrestato 33enne

Un 33enne con precedenti è stato arrestato a Roma per tentata rapina. E' successo ieri pomeriggio in zona Romanina, quartiere sud est della Capitale. L'uomo è entrato armato di un grosso coltello in una farmacia in via Gasperina, minacciando il commesso per farsi consegnare l'incasso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente diversi agenti di polizia, già presenti in zona in borghese, che hanno bloccato e fermato l'uomo. Il suo arresto dovrebbe essere convalidato in giornata.