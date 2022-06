Roma, droga: 10 arresti tra Latina e la Capitale

I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare. Le 10 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti

È di 10 arresti il bilancio dell'operazione antidroga in corso tra Latina e Roma. Alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno dati esecuzione, nei comuni di Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea e Anzio, a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di 10 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti.