Roma, Treno Alta Velocità: traffico ancora sospeso sulla linea

Nei prossimi giorni i convogli saranno instradati su percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori i tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti

Resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Pescara in seguito all'incidente di due giorni fa nella galleria Serenissima di Roma. Lo riferisce Trenitalia in una nota.

Deviato il percorso dei treni

Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità saranno instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone. I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso: Roma - Napoli via Formia; Roma - Frosinone; Roma - Nettuno; Roma - Frascati/Albano I treni Regionali della seguente relazione possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:; Roma - Sulmona - Pescara I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:; Napoli - Aversa; Napoli - Benevento; Napoli - Caserta; Napoli - Villa Literno.