Roma, cade albero su banchina del Tevere: nessun ferito

Un albero e alcuni rami sono caduti sulla golena del Tevere in via Triboniano a Roma, lato Castel Sant'Angelo. L'incidente è avvenuto stanotte intorno alle quattro quando non c'era nessuno nella zona. Non si sono registrati feriti. Danneggiata dai rami la copertura e l'intelaiatura in ferro di uno stand presente sulla banchina del Tevere.

L'intervento della polizia

Intorno alle 4.30 è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che si è occupata della messa in sicurezza dell'area e della chiusura dell'accesso al pubblico. Gli agenti del I gruppo Prati sono stati impegnati nella parte rialzata rispetto al livello il fiume, mentre quelli del reparto tutela fluviale della polizia locale hanno messo in sicurezza l'altra parte. Interdetto l'accesso ciclo-pedonale tra Ponte Sant'Angelo e Ponte Umberto. Sul posto sono intervenuti anche il Servizio Giardini e Ama, che si sono occupati, in mattinata, di ripristinare lo stato dei luoghi. Dopo esser stata ripulita, la golena è stata riaperta al transito.