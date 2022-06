Incendio a Roma, bus in fiamme sull'Aurelia: traffico in tilt

Le fiamme sarebbero partite dal vano del mezzo e avrebbero gravemente danneggiato il mezzo. Non si segnalano feriti. A distanza di poche ore un autobus dell'Atac ha preso fuoco sulla via Laurentina

Incendio sulla via Aurelia a Roma dove un bus turistico a due piani è andato a fuoco intorno alle 9. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite dal vano e avrebbero gravemente danneggiato il mezzo. Non si segnalano feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine. Disagi per il traffico veicolare a causa della chiusura del tratto stradale.

In fiamme bus della linea 073

Quello di via Aurelia è il secondo episodio di autobus in fiamme in un giorno: intorno a mezzogiorno un altro caso è avvenuto lungo la via Laurentina, oltre il Grande Raccordo Anulare, dove un principio di incendio si è verificato sul bus della linea 073. L'incendio si è poi esteso al vano posteriore della vettura. A darne notizia è stata l'Atac, spiegando che non ci sono stati feriti. "Il bus - spiega la municipalizzata - era in servizio da 16 anni".

In mattinatainvece il fumo e le fiamme si sono sprigionate dal vano motore coinvolgendo poi anche parte della carrozzeria posteriore. L’autista si è subito fermato e ha cercato di intervenire ma sul posto sono anche giunti subito i vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo potesse propagarsi a tutta la vettura. Per motivi di sicurezza però la polizia municipale ha chiuso la strada dal Raccordo a via Aurelia: una lunga fila di auto dirette a piazza Irnerio si è formata sulla consolare mentre i pompieri spegnevano l’incendio. Ripercussioni anche sul Raccordo anulare. Indagini sulle cause che hanno provocato l’incendio.