Roma, ruba due valigie da un'auto in sosta su lungotevere e fugge

Arrestato a Roma per furto aggravato resistenza a pubblico ufficiale un 19enne, cittadino straniero, residente in un campo rom nell'area della Capitale. Il giovane nella notte tra martedì e mercoledì scorso sarebbe stato visto da alcuni passanti su Lungotevere della vittoria rompere alcuni finestrini di auto in sosta e poi rubare da una di queste due valigie.

L'arrivo dei carabinieri

Dato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri, ma alla vista dei militari il giovane avrebbe caricato la refurtiva sulla sua auto dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento in auto fino a viale Angelico, è stato bloccato e arrestato dai militari.