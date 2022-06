Ostia, aggredisce autista Atac: denunciato

Il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per aggressione. L'autista è stato portato in codice giallo all'ospedale Grassi, dov'è stato soccorso e medicato dal personale sanitario

Un autista del trasporto pubblico locale di Roma è stato aggredito la scorsa notte in via Domenico Baffigo, nella zona zona di Ostia. L'uomo, a lavoro sulla linea Atac 062, senza motivo, è stato insultato a più riprese, derubato di una penna che aveva con sé e ripetutamente colpito al corpo con questa da un cittadino straniero travestito da donna. La vittima ha quindi deciso di avvertire la polizia che intervenuta è riuscita a rintracciare e bloccare il responsabile, denunciato in stato di libertà per aggressione. L'autista è stato portato in codice giallo all'ospedale Grassi, dov'è stato soccorso e medicato dal personale sanitario.