Roma, cappuccino 8 euro al bar: è scontro tra cliente e proprietario

Un cappuccino a Roma può arrivare a costare 8 euro. Come riporta Il Messaggero, c'è chi non è stato contento di quanto ha pagato in cassa, come la giornalista Sandra Amurri. Che una volta sorseggiata la bevanda al Bar Canova si è lamentata per il prezzo e ha subito chiesto spiegazioni al direttore dell'esercizio commerciale. Ma non solo. Si è anche poi infuriata sui social. In particolare su twitter, dove ha ricostruito l'episodio passo passo.