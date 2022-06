Roma, chiuso un centro massaggi a luci rosse

Per evitare di dare sospetti le vetrine del locale, aperto sempre fino a tarda notte, erano state però oscurate e coperte completamente da locandine

Accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la titolare di un centro massaggi a luci rosse, attivo nel quartiere Bologna di Roma. Deciso per la donna - una cittadina cinese di 49 anni- l'obbligo di firma e il sequestro dell'immobile.

La vicenda

Su diversi siti internet il centro era pubblicizzato con foto di ragazze in abiti succinti e pose sensuali. Per evitare di dare sospetti le vetrine del locale, aperto sempre fino a tarda notte, erano state però oscurate e coperte completamente da locandine. L'indagine della polizia, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli abitanti della zona di Via Livorno, è culminata con un blitz della squadra mobile grazie al quale sono state scoperte alcune 30-50enni cinesi intente a prostituirsi.