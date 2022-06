Scontro tra due auto sulla via Aurelia, feriti due giovani

Due giovani sono rimasti feriti la scorsa notte in uno scontro tra due vetture sulla via Aurelia. I vigili del fuoco di Cerveteri, alle ore 2:30, hanno risposto a una chiamata di soccorso per incidente stradale. L'impatto tra due auto è avvenuto al chilometro 35 della statale tra Ladispoli e Marina di San Nicola.

La ricostruzione dell'incidente

Due giovani, per cause in corso di accertamento, sono rimasti feriti nell'impatto tra i veicoli. I vigili del fuoco hanno liberato i ragazzi dalle lamiere affidandoli alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante la violenza dello scontro, i conducenti dei due veicoli, apparentemente non sembrava versassero in gravi condizioni. Sul posto anche una pattuglia del commissariato di Ladispoli per i rilievi.