Roma, dà fuoco a un'auto durante lite: denunciato

Prima un'accesa discussione con il proprietario di un'auto poi il gesto di ripicca e l'incendio doloso al mezzo che propagandosi ha incenerito altre sei vetture e otto scooter. È stato individuato e denunciato dalla polizia per danneggiamenti e incendio doloso un 39enne che avrebbe innescato le fiamme in via Giuseppe Benedetto Giusmet a Roma due giorni fa, intorno alle 23:30.

Le indagini

Le indagini sono state svolte dagli agenti del locale commissariato di Roma Primavalle. Ignote al momento le cause all'origine del litigio con il proprietario della prima auto andata a fuoco.