Droga e pistola in casa, 35enne arrestato a Roma

I carabinieri hanno arrestato a Roma un 35enne per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. L'uomo, originario della provincia dell'Aquila, è stato sorpreso la scorsa notte con hashish e marijuana, alla Magliana. Fermato per un controllo, i militari perquisendolo hanno trovato nel suo zaino 17 involucri contenenti in totale 1,7 chili di hashish e una busta di cellophane con 100 grammi di marijuana. Durante le successiva perquisizione a casa del 35enne, il nucleo radiomobile ha trovato e sequestrato poi un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento in dosi e una pistola Glock 19, legalmente detenuta, con di 18 cartucce. L'arma e le munizioni sono state ritirate. L'uomo ha trascorso la notte in caserma e stamattina, nelle aule del tribunale di piazzale Clodio, il suo arresto è stato convalidato.