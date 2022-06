Roma, aggredisce ex compagna: 42enne arrestato per maltrattamenti

I carabinieri, allertati da alcuni passanti, lo hanno trovato ieri mattina in via della Tenuta di Torrenova mentre urlava e strattonava l'ex compagna di 34 anni

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia un 42enne romano a Torrenova, periferia est della Capitale. I carabinieri, allertati da alcuni passanti, lo hanno trovato ieri mattina in via della Tenuta di Torrenova mentre urlava e strattonava l'ex compagna di 34 anni.

La vicenda

L'uomo non avrebbe accettato la fine della loro relazione e alla vista dei carabinieri avrebbe opposto resistenza tentando più volte di colpire i militari con calci e pugni. La ragazza non ha riportato conseguenze fisiche.