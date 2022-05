Incendio a Roma, bruciati otto ettari a Bravetta

Per precauzione è stata fatta evacuare una palazzina in via degli Antamoro, nel XII Municipio di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco

Grosso incendio ieri nella zona ovest della Capitale. Le fiamme, partite per cause ancora da accertare e alimentate dal vento, hanno investito un'area di otto ettari, nel quartiere Bravetta. Per precauzione è stata fatta evacuare una palazzina in via degli Antamoro, nel XII Municipio di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che dalle prime ore del pomeriggio di ieri sono riusciti a estinguere le fiamme nella notte. Nessun ferito o intossicato dal fumo.