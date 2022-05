Guidonia, scontro tra auto: morto il bambino coinvolto nell'incidente

Il bimbo di tre anni era stato ricoverato nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso e le sue condizioni erano subito apparse gravissime

È morto il bimbo di tre anni coinvolto nell'incidente avvenuto sabato 28 maggio nei pressi di Guidonia, vicino a Roma. Il bimbo era stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi nonostante tutti i tentativi dell'equipe medica della Terapia intensiva pediatrica guidata dal professor Giorgio Conti.

L’incidente

Subito dopo l'incidente il piccolo era stato estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Gemelli. I feriti registrati sono stati complessivamente tre. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine. Sono state avviate poi le indagini per capire la dinamica dell'incidente.