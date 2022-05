Incidente stradale sulla Pontina, code in direzione Roma

Dopo il tamponamento la circolazione è stata provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di sorpasso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. La rampa per Via Laurentina è stata temporaneamente chiusa

Incidente stradale sulla statale 148 “Pontina”, all’altezza dello svincolo di Castel Romano (km 23,500). A causa del tamponamento, in cui sono rimasti coinvolti due veicoli, si registrano traffico rallentato e code tra Pomezia e Castel Romano, in direzione Roma.

Dopo l'incidente la circolazione è stata provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di sorpasso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. La rampa per Via Laurentina è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.