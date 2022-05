Ostia, incendio in un'area della pineta di Castelfusano

A quanto si è appreso, la situazione sarebbe sotto controllo e sono in corso gli interventi di messa in sicurezza

Un incendio ha interessato questa mattina un'area della pineta di Castelfusano, sul territorio di Ostia. Le fiamme si sono propagate a partire dalle 7 circa e hanno coinvolto una zona di sottobosco tra viale Mediterraneo e viale di Villa di Plinio.

L'allarme

L'allarme è stato da cittadini e runners che frequentano la pineta. Sul posto sono intervenuti un elicottero della protezione civile regionale, con diversi lanci d'acqua, i vigili del fuoco e i volontari. A quanto si è appreso, la situazione sarebbe sotto controllo e sono in corso gli interventi di messa in sicurezza. Per la vice presidente del X Municipio di Roma, Valentina Prodon, il "tempestivo intervento e il grande coordinamento tra le forze coinvolte ha permesso di domare una situazione che avrebbe potuto avere un esito ancor più tragico". E ancora: "Il massimo impegno della protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali e dei volontari della protezione civile del X Municipio ha circoscritto le fiamme al solo sottobosco. Sono intervenuti con diversi mezzi dall'alba di questa mattina e sono tutt'ora impegnati per un'operazione di bonifica profonda dell'area. La situazione è stata gestita nel migliore dei modi ma occorre concentrare le energie anche del municipio per migliorare il coordinamento e il lavoro delle forze coinvolte".