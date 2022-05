Propaganda Isis su dark web, perquisizioni e sequestri in tutta Italia

Operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri in diverse città nell’ambito di un’indagine per associazione con finalità di terrorismo internazionale, diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web

Su disposizione della Procura Distrettuale di Roma, Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni in tutta Italia nell’ambito di un’indagine per associazione con finalità di terrorismo internazionale, diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web. Sono 29, in totale, le persone coinvolte. L'operazione costituisce l'epilogo di una più vasta attività investigativa, che ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione - acquisita dall'Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal ROS attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense - dell'esistenza di un sito di propaganda dell'organizzazione terroristica Isis presente nel dark web, cui potevano aver fatto accesso utenti presenti in Italia.

Le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni - che hanno interessato le città di Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Arezzo, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta - sono stati sequestrati numerosi device oltre a materiale informatico, su cui proseguono gli approfondimenti delle Digos e delle articolazioni della catena anticrimine del Ros, supportati dai rispettivi Uffici centrali.