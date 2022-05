Gaeta, incendio imbarcazione: due diportisti finiscono in ospedale

Paura per un incendio a bordo di un'imbarcazione da diporto di circa 15 metri in navigazione in una zona di mare antistante il comune di Mondragone, a circa 13 miglia dal porto di Gaeta. A bordo c'erano due uomini, di circa 45 anni, partiti dal porto di Nettuno e in viaggio di trasferimento per Pozzuoli. I due, soccorsi dalla Guardia costiera di Gaeta, hanno accusato un principio di intossicazione causa il fumo acre respirato e hanno riferito che l'unità aveva cominciato ad imbarcare acqua.

Incendio domato

Gli occupanti sono riusciti a domare l'incendio con gli estintori di bordo e a tamponare la falla, utilizzando poi un razzo rosso di segnalazione per essere avvistati dai soccorritori. Effettuato il trasbordo in sicurezza dei mal capitati sulla motovedetta CP 856, si è proceduto al rientro nel porto di Formia. i due diportisti sono stati assistiti dal personale medico del Servizio 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. L'imbarcazione da diporto, ormai alla deriva, è stata infine recuperata da un' altra unità navale giunta in assistenza e rimorchiata nel porto di Formia per la messa in sicurezza.