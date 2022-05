Roma, tentano di rapinare anziano di 88 anni: due arresti

I malviventi hanno tentato di portargli via il portafogli, ma scoperti da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio nella zona, sono stati bloccati e arrestati

Arrestati al Torrino, zona Sud di Roma, un 36enne e una 38enne romeni, senza fissa dimora e con precedenti, per tentata rapina ai danni di un anziano. La vittima, un uomo di 88 anni, sarebbe stata aggredita alle spalle dai due mentre stava passeggiando in via Canton.

La vicenda

I malviventi hanno tentato di portargli via il portafogli, ma scoperti da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio nella zona, sono stati bloccati e arrestati. L'auto della coppia, una berlina di grossa cilindrata, è stata sequestrata e affidata alla custodia giudiziale.