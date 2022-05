Roma, prova a rapinare due volte una farmacia: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato fermato per rapina e tentata rapina in una farmacia in via dei Quattro Venti, zona sud ovest di Roma.

Il fermo

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14 di ieri l'uomo è entrato armato di coltello in una farmacia di via Portuense riuscendo a sottrarre una boccetta di psicofarmaci. Tre ore dopo ha nuovamente provato il colpo pretendendo l'incasso, ma senza riuscirci. Al rifiuto del farmacista si è dato alla fuga. In meno di un'ora, grazie alle analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza dell'attività, è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del commissariato locale.