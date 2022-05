Roma, rapina in appartamento: rubati gioielli per 10mila euro

Rapina in appartamento ieri sera nel quartiere Fidene di Roma. In tre, stando alla testimonianza della vittima, cittadini nordafricani, intorno alle 21:30, una volta entrati, avrebbero immobilizzato e legato la 69enne padrona di casa. La donna sarebbe riuscita però a liberarsi e a chiamare la polizia, mettendo in fuga la banda. Rubati circa 10mila euro in gioielli e preziosi. Indagini in corso da parte del commissariato Fidene Serpentara di Roma.