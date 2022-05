Nepi, sequestrati 167 chili di droga: arrestati un 65enne e un 45enne

Trovati con 167 chili di cocaina e arrestati per detenzione di sostanze ai fini di spaccio un 65enne italiano e un 45enne rumeno a Nepi. Sono intervenuti i poliziotti del VI distretto Casilino, sul posto per un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato al traffico di sostanze.

La droga e gli arresti

I poliziotti hanno fermato per controlli, nei pressi del lago di Bracciano, un'auto di piccola cilindrata malridotta, completamente abbassata sulla parte posteriore. Venuti a conoscenza del nome del proprietario del mezzo, recentemente sotto indagine per stupefacenti, gli agenti hanno deciso di interrompere le verifiche, far ripartire l'auto e inseguirla fino a destinazione. Il mezzo intercettato è stato quindi seguito fino a quando si è fermato davanti ad un ristorante chiuso e fatiscente sulla via Cassia. Il conducente insieme a un altro uomo hanno a quel punto iniziato a svuotare la bauliera dell'auto riempiendo con diversa merce dei sacchi in iuta. I sacchi, a loro volta, venivano poi spostati all'interno del ristorante diroccato. Qui il blitz della polizia, coadiuvati a questo punto dalla guardia di finanza, ha consentito di scoprire l'ingente quantitativo di cocaina, oltre 160 chili, già suddivisa in panetti e quindi di arrestare la coppia. I due fermi sono stati in seguito convalidati dall'autorità giudiziaria.