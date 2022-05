Covid Lazio, il bollettino: 2.479 nuovi casi. I ricoveri sono 787

Mondo

Gli Stati, i lavoratori e i datori di lavoro che partecipano al Comitato consultivo Ue per la sicurezza e la salute sul lavoro hanno raggiunto l’accordo sulla necessità del riconoscimento nei settori dell'assistenza sanitaria e domiciliare, dei servizi sociali e nei settori in cui sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione. Ai Paesi è stato chiesto di aggiornare gli elenchi nazionali delle patologie legate alle attività lavorative, poi saranno chiamati ad adattare le legislazioni nazionali

