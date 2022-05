Roma, cinghiale investito e ucciso in incidente. Feriti 2 motociclisti

All'altezza di via Pietro de Cristofaro, nel quartiere Prati, il motorino non è riuscito a evitare un branco di cinghiali che stava transitando. Un esemplare è stato travolto e ucciso dal mezzo. I due uomini a bordo del motorino sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo

Due uomini sono rimasti leggermente feriti in un incidente stradale in cui è morto un cinghiale, investito e ucciso dallo scooter su cui erano i due uomini. È avvenuto nel quartiere Prati, poco lontano da via Cipro, intorno alle 23:30.

L'incidente

Lo scontro tra il motorino e l'animale si è verificato all'altezza di via Pietro de Cristofaro quando lo scooter non è riuscito a evitare un branco di cinghiali che stava transitando. Un esemplare è stato travolto e ucciso dal mezzo. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La carcassa dell'ungulato sarà adesso analizzata per accertare l'eventuale presenza della peste suina.