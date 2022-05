Latina, attentato ad esponente del clan Di Silvio: un arresto

La vittima dell'aggressione avvenuta ieri è rimasta gravemente ustionata e si trova nell'ospedale del capoluogo pontino in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita

Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio nell'ambito delle indagini sull'attentato ad Antonio Di Silvio, considerato un esponente dell'omonimo clan. Ieri quest'ultimo era rimasto gravemente ustionato dopo che un uomo aveva dato fuoco a del liquido infiammabile nella sua abitazione.

Fermato un 44enne

L'arresto ha interessato un 44enne di Latina, raggiunto dai carabinieri tramite la pista di un regolamento di conti per spaccio e droga. Secondo la ricostruzione, Di Silvio avrebbe aperto all'uomo, che già conosceva spontaneamente, prima di essere aggredito. La vittima dell'aggressione si trova nell'ospedale del capoluogo pontino in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.