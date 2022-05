Roma, voragine di 5 metri in via Sagramoso: sprofonda asfaltatrice

Non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l'Italgas per la verifica delle tubature. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale di Roma Capitale

Una macchina asfaltatrice è sprofondata in una voragine che si è creata dopo il cedimento della strada a Roma in via Sagramoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Prati.

La voragine

A quanto si è appreso, la voragine è profonda circa cinque metri. Al momento non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l'Italgas per la verifica delle tubature. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale di Roma Capitale.