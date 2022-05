Tentano di rubare batteria di un'auto ibrida, due arresti a Roma

Due uomini di 32 e 24 anni sono stati arrestati in flagranza per aver cercato di rubare, la scorsa notte, la batteria di un'auto ibrida parcheggiata in strada nel quartiere Laurentino a Roma. L'accusa è di tentato furto aggravato.

La vicenda

I carabinieri sono intervenuti in via Giunio Antonio Resti dopo aver ricevuto una segnalazione per due persone che armeggiavano su un'auto parcheggiata. I militari hanno trovato i due intenti a smontare il pacco batteria di una Toyota. Gli attrezzi in possesso dei due sono stati sequestrati. L'arresto è stato convalidato.