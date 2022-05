Roma, anziana rapinata dopo prelievo bancomat: arrestato 67enne

L’uomo è finito in manette per lesioni personali e rapina aggravata commessa in via Adriano Fiori a Casal de’ Pazzi. La vittima è una donna di 68 anni

Arrestato un romano di 67anni per lesioni personali e rapina aggravata ai danni di una 68enne derubata in via Adriano Fiori a Casal de' Pazzi, zona nord della Capitale. L'arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, il tribunale di Roma ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma.

La vicenda

La vittima è stata rapinata nelle vicinanze di uno sportello bancomat, subito dopo un prelievo. L'uomo l'ha strattonata scaraventandola a terra e scappando poi a piedi con il bottino. Fondamentale per le indagini un 31enne romano che ha seguito l'aggressore dopo il colpo consentendo ai carabinieri di individuarlo e arrestarlo. La vittima, portata in ospedale, ha riportato alcune fratture, in particolare ad una spalla e al bacino, per una prognosi iniziale di trenta giorni dai medici del policlinico "Umberto I".