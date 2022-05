Roma, auto perde il controllo e abbatte parapetto su Lungotevere

Nessun ferito

A seguito della caduta dei materiali un veicolo in transito nel sottopasso ha riportato alcuni danni. Sul posto intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, con i Gruppi I Trevi e Prati, ed il supporto di unità del Gssu, per la messa in sicurezza di tutta l'area interessata e la chiusura al transito veicolare. Non si è reso necessario l'intervento del 118 per le persone coinvolte. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti da parte dei caschi bianchi del I Gruppo Prati, a cui sono affidati gli accertamenti del caso, per ricostruire l'esatto dinamica dei fatti.