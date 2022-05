Incendio a Roma, fiamme nel capanno di una chiesa ortodossa russa

È avvenuto in via del Lago Terrione, a poca distanza da San Pietro. Avviate le indagini per verificare le cause del rogo che al momento non sembra doloso

Un incendio è divampato in un capanno di proprietà della chiesa ortodossa russa a Roma, in via del Lago Terrione, a poca distanza da San Pietro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione San Pietro. All'interno della struttura, situato in un'area verde e utilizzato per gli attrezzi, era presente materiale infiammabile. Sono state avviate le indagini per verificare le cause del rogo.

Le indagini sull'incendio

Non ci sono evidenti segni di innesco, né indizi espliciti che possano fare pensare a un'origine dolosa dell'incendio. Il capanno è distante qualche centinaio di metri dalla chiesa nel giardino di proprietà della stessa. All'interno del box il giardiniere ha spiegato agli investigatori che c'erano varie latte di vernici aperte, taniche di benzina, un frigorifero e una bombola di gas, fortunatamente non esplosa. L'uomo, sentito per comprendere la dinamica dell'incidente dai carabinieri, ha raccontato di non aver mai subito alcun tipo di intimidazione o minaccia negli ultimi tempi. Le forze dell'ordine, a ogni modo, acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona ulteriori approfondimenti.